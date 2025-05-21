П’ятеро людей постраждали внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" у Бориспільському районі Київської області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації.

Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - написав Калашник.