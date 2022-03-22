Ермак назвал результаты переговоров с россией, которые ожидает Украина [ Редактировать ]
В рамках переговоров с рф, в первую очередь Украина ожидает прекращения вооруженной агрессии. Также договоренности должны предусматривать выход российских войск за пределы нашей страны.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина ожидает от россии:
- прекращение огня и бомбардировок;
- выход российских войск к территориям 23 февраля 2022 года;
- начала консультации и разговоров о возвращении территорий;
- возвращение контроля к территориям международно признанных границ.
В то же время как отметил Ермак, договоренности должны предусматривать построение новой системы безопасности для нашей страны.
"Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями исключительно в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы прежде всего получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением", - заявил Ермак.
Также руководитель ОП отметил, что во время переговоров не может быть никаких компромиссов относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности.
"И вопросы Донбасса, и вопросы Крыма, и прежде всего вопросы прекращения войны и выхода российских войск с украинской территории. Все это должно быть предметом разговора. Прежде всего разговоры между президентом Украины и президентом России", - добавил Ермак.
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