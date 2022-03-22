В рамках переговоров с рф, в первую очередь Украина ожидает прекращения вооруженной агрессии. Также договоренности должны предусматривать выход российских войск за пределы нашей страны.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина ожидает от россии:

прекращение огня и бомбардировок;

выход российских войск к территориям 23 февраля 2022 года;

начала консультации и разговоров о возвращении территорий;

возвращение контроля к территориям международно признанных границ.

В то же время как отметил Ермак, договоренности должны предусматривать построение новой системы безопасности для нашей страны.

"Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями исключительно в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы прежде всего получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением", - заявил Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что во время переговоров не может быть никаких компромиссов относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"И вопросы Донбасса, и вопросы Крыма, и прежде всего вопросы прекращения войны и выхода российских войск с украинской территории. Все это должно быть предметом разговора. Прежде всего разговоры между президентом Украины и президентом России", - добавил Ермак.