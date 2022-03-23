Вторжение рф на территорию Украины окажет воздействие на новую редакцию стратегии национальной безопасности США. Документ в настоящее время разрабатывается администрацией США.

Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, в положениях будет учтено происходящее вокруг Украины.

"Не хочу ее оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего в Украине", - отметил представитель военного ведомства США.