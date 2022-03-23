Вторжение рф в Украину повлияет на содержание новой стратегии нацбезопасности США - Пентагон [ Редактировать ]
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Вторжение рф на территорию Украины окажет воздействие на новую редакцию стратегии национальной безопасности США. Документ в настоящее время разрабатывается администрацией США.
Об этом сообщается в заявлении Пентагона.
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, в положениях будет учтено происходящее вокруг Украины.
"Не хочу ее оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего в Украине", - отметил представитель военного ведомства США.
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