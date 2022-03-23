В Херсоне горит лес (видео) [ Редактировать ]
Поздно вечером во вторник, 22 марта, появилась информация о том, что в Херсоне сейчас горит лес. Рядом есть жилые дома с людьми.
Известно также, что пожарных и гражданских лиц не пускают.
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