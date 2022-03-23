Зеленский рассказал о срыве оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с гуманитарными коридорами, и как российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя.
Президент отметил, что сейчас в Мариуполе находятся около 100 тысяч человек - в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарства, и под постоянными обстрелами и бомбардировками.
"Уже не первую неделю мы стараемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором. Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов", - отметил президент.
Он добавил: "Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии".
Как подчеркнул Зеленский, во вторник все же удалось спасти 7026 мариупольцев. В среду работа продолжится.
"Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - сказал президент.
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