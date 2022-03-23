С россией перестали делиться метеоданными со спутников [ Редактировать ]
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) прекратила делиться метеоданными с россией.
Там опасаются, что россия может использовать эти данные при планировании атак в Украине с применением химического или биологического оружия.
ЕВМЕТСАТ стал последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения РФ в Украину. Ранее по меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией.
по теме
Подруги российской гимнастки Алины Кабаевой умоляют ее прилететь к президенту россии владимиру путину и убедить его прекратить войну
Во вторник, 22 февраля, на Слобожанском направлении украинская противовоздушная оборона уничтожила три вражеские воздушные цели
В россии приостановили работу предприятия "Уралвагонзавода" и Челябинский тракторный завод, где производят и ремонтируют танки и другую бронированную технику для ВС РФ
Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta Platforms. Inc. (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории россии запрещена
В Москве, вероятно, отказались от захвата Киева и перешли к "Плану Б" - удержанию уже занятых позиций. Это означает, что столкновения и обстрелы украрнских городов могут продолжаться еще недели и месяцы