Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) прекратила делиться метеоданными с россией.

Там опасаются, что россия может использовать эти данные при планировании атак в Украине с применением химического или биологического оружия.

ЕВМЕТСАТ стал последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения РФ в Украину. Ранее по меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией.