Оккупанты снова обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах [ Редактировать ]
Российские оккупанты снова обстреляли Киев - повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах. Об этом сообщает КГГА.
- Обстрелам подвергся торговый центр, домам частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.
- Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район столицы. На месте происшествия работают спасатели и медики. Горят несколько частных домов и многоэтажка. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется.
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