Гуманитарные коридоры: Верещук сообщила все маршруты эвакуации на 23 марта [ Редактировать ]
На среду, 23 марта, согласованы 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры на 23 марта:
- Мариуполь-Запорожье:
Бердянск-Запорожье, место сборов - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе 27.
- Запорожская область:
Пологи-Запорожье, место сборов - площадь перед горсоветом;
Гуляйполе-Запорожье, место сборов - горсовет, ул. Шевченко 15/2.
- Киевская область:
Великая Дымерка - Бровары, место сборов - дом сельсовета, ул. Бобрицкая, 1;
Богдановка-Бровары, место сборов - сельсовет, ул. Богдана Хмельницкого, 219;
Бородянка-Белая Церковь, место сборов - ул. Центральная, 331.
Светильня-Бровары, место сборов - сквер им. Марченко
- Луганская область:
Рубежное-Бахмут, место сборов - ул. Чехова, 11;
Нижнее-Бахмут, место сборов - ул.Парковая, 13.
- Маршруты будут проходить и по другим городам:
Лисичанск, место сборов - 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
Северодонецк, место сборов - просп. Химиков, 28;
Горское, место сборов - ул. Гагарина, 13.
по теме
Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают 21 марта
Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, какие гуманитарные коридоры будут работать 15 марта
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта
В субботу, 12 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов