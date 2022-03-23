ПВО уничтожила еще два самолета оккупантов в Харьковской области [ Редактировать ]
В среду, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два российских самолета. Об этом сообщается в Facebook Воздушного командования "Восток".
Цели были поражены в Харьковской области.
Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам.
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