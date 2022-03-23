ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель Киевской области. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.
Однако российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмитровскую общины. Сообщается, что ночью оккупанты обстреляли село Шпитьки и возник пожар. Также отмечается, что постоянные бои ведутся на Житомирской трассе.
Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины.
Отмечается, что многие села оккупированы и они на грани гуманитарной катастрофы. Также тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасово, Севериновке, Березовке и Николаевке.
Села Загальцы, Галинка, Качали, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти деревни находятся без связи. К тому же оккупанты врываются в дома, ищут еду и алкоголь, отстреливают собак, а скот режут на мясо. В Немешаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона не подтвердил эту информацию и заявил, что это должны озвучивать военные, а не городские советы.
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