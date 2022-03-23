В Киевской области обстреляли склад с продуктами, больницу и дома [ Редактировать ]
Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Армия россии применила средства, которые запрещены международным правом, во время атаки поселка Макаров. В результате разрушены частные дома и больница. В результате бомбардировок Броварского района был уничтожен склад агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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