Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Армия россии применила средства, которые запрещены международным правом, во время атаки поселка Макаров. В результате разрушены частные дома и больница. В результате бомбардировок Броварского района был уничтожен склад агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).