Какие города находятся под контролем оккупантов [ Редактировать ]
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий назвал города, которые сегодня находятся под контролем российских военных. Также оккупанты контролируют основные трассы и дороги.
Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области.
Председатель ОГА отметил, что сейчас под контролем оккупантов находятся:
- Тростянецкая община;
- Боромлянська община;
- Краснопольская община;
- часть населенных пунктов Лебединской общины;
- часть населенных пунктов Буринської общины.
Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются.
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