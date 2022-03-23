Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Владимира Путина ввести рублевый расчет за газ. Он призвал Европейский Союз объявить россии нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает Ермак в Telegram.

Руководитель ОПУ отметил, что перевод газовых расчетов в рубли - это попытка руководства россии укрепить экономику и объявить экономическую войну ЕС. ​​

Ермак призвал западные страны отреагировать и дать решительный ответ в виде полного отказа от российских энергоресурсов.

"Но Запад может нанести удар по россии нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики рф. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть", - заявил Ермак.