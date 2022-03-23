Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода россией расчетов за газ в рубли [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Владимира Путина ввести рублевый расчет за газ. Он призвал Европейский Союз объявить россии нефтяное эмбарго.
Об этом сообщает Ермак в Telegram.
Руководитель ОПУ отметил, что перевод газовых расчетов в рубли - это попытка руководства россии укрепить экономику и объявить экономическую войну ЕС.
Ермак призвал западные страны отреагировать и дать решительный ответ в виде полного отказа от российских энергоресурсов.
"Но Запад может нанести удар по россии нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики рф. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть", - заявил Ермак.
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