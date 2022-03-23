Россия никогда не победит в ядерной войне - Столтенберг [ Редактировать ]
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы России использовать ядерное оружие.
Об этом он заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции перед проведением внеочередного саммита Альянса.
"Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно", – сказал Столтенберг.
По словам генсека НАТО, союзники передают России "очень четкий месседж, что атомная война не может быть выиграна и такую войну никогда нельзя вести".
"Это лишь подчеркивает важность прекращения войны в Украине. Мы должны делать все, что можем, чтобы предотвратить эскалацию войны за пределы Украины, что будет еще более смертельным и опасным, чем сейчас. Любое использование ядерного оружия фундаментально изменит природу конфликта. Россия должна понять, что никогда нельзя вести эту войну, и они никогда не выиграют эту войну", - убежден генсек НАТО.
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