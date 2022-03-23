В Киеве оккупанты обстреляли парковку на Подоле [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об очередном обстреле столицы российскими оккупантами.
Об этом сообщает Кличко сообщил в Telegram.
Войска РФ в очередной раз обстреляли Киев. В этот раз обстрел оккупантов пришелся на стоянку транспорта возле ТРЦ. Избежать жертв не удалось.
"Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – написал Кличко.
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