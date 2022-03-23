Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских военных с острова Змеиный.

Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, Украина готова обменять российских 11 моряков на украинских.

"Они изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 лица, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", - сказала Верещук.

Также она добавила, что к ней обратилась российская омбудсменка Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка и водителя на водителя.

"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам надо тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене?", - сказала она.