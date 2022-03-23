Международная федерация плавания отстранила россию и Беларусь от соревнований [ Редактировать ]
Международная федерация плавания (FINA) из-за вторжения россии в Украину отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает РFINA.
Отмечается, что после этого решения Всероссийская федерация плавания (ВФП) проинформировала FINA о снятии российских пловцов со всех соревнований FINA до конца этого года.
"FINA решительно осуждает вторжение россии в Украину и хочет подтвердить свою приверженность поддержке Украинской федерации плавания, прыжков в воду и артистического плавания во время подготовки к предстоящим соревнованиям", - говорится в сообщении.
Также российские и белорусские спортсмены пропустят чемпионат мира по водным видам.
К тому же организация лишила Казань права на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который должен состояться 17 - 22 декабря 2022 года.
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