В среду, 23 марта, Генсек НАТО Йенc Столтенберг сообщил во время выступления о том, что Альянс усиливает помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"То, что сейчас происходит в Украине, это ужасно больно. Мы видим человеческие страдания, разрушения в масштабах, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И я хотел бы отметить мужество стоящего на ногах украинского народа против российского вторжения, против сил путина. И именно поэтому мы усиливаем нашу поддержку", - сообщил генсек Столтенберг.