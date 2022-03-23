НАТО усилит помощь Украине [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В среду, 23 марта, Генсек НАТО Йенc Столтенберг сообщил во время выступления о том, что Альянс усиливает помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
"То, что сейчас происходит в Украине, это ужасно больно. Мы видим человеческие страдания, разрушения в масштабах, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И я хотел бы отметить мужество стоящего на ногах украинского народа против российского вторжения, против сил путина. И именно поэтому мы усиливаем нашу поддержку", - сообщил генсек Столтенберг.
по теме
Украина платит свою цену за вступление в НАТО - в государстве идет война с россией, но Североатлантический союз никогда на это не пойдет
Встречу членов Альянса посетит также и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение России на Запорожскую атомную электростанцию показало, насколько важно остановить войну
Президент США Джо Байден прибыл в среду, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению россии в Украину
Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами рф