Почти все разговоры захватчиков, которые находятся в Киевской области, и которые регулярно перехватывает СБУ, свидетельствуют о том, что оккупанты рассматривают осаду Киева, как возможность обеспечить себе "безбедную" жизнь. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Эти оккупанты считают, что судьба "улыбнулась им", ведь возле столицы больше возможностей для мародерства.

На обнародованном ныне разговоре российский "вояка" просит родных узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру. Ответ его удовлетворил настолько, что заключил:

В принципе, эта командировка меня окупила.

Не огорчается даже, что на его родине цены ушли вверх, отмечают в СБУ. Озвучивает планы – успеть "заработать" на безбедную жизнь.

Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома.

Успокаивая жену, которая призывает его не говорить об этом по телефону, говорит, что на фоне всех зверств рашистов в Украине, грабеж – это не преступление: