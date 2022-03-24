Франция выделит 500 тысяч евро на суд по преступлениям россии в Украине [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию военных преступлений россии в Украину. На эти цели выделят 500 тысяч евро.
Об этом сообщает CNN.
Также сообщается, что французская сторона предоставит судей, следователей и экспертов, "чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в наилучших возможных условиях".
Кроме того, сегодня на встрече министров юстиции в Гааге французский министр Эрик Дюпон-Моретти будет призывать другие страны увеличить поддержку МУС.
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