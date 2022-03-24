Генассамблея ООН потребовала от россии немедленно прекратить войну в Украине [ Редактировать ]
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к россии немедленно прекратить боевые действия в Украине.
Резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" поддержали 140 государств из 193, 38 воздержались, 5 делегаций (Беларусь, Эритрея, КНДР, россия и Сирия) проголосовали против.
россию призывают не бить по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, содействовать работе гуманитарных коридоров для эвакуации и доставки помощи.
Решения Генассамблеи, в отличие от решений Совбеза, не могут предписывать принудительных мер в отношении государства-агрессора, однако имеют политическое значение.
Напомним, 23 марта Совет безопасности ООН не принял проект резолюции россии по Украине. Проект содержал призыв к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, но не поднимал вопрос о прекращении российского вторжения в целом. За него проголосовали только два члена СБ ООН - россия и Китай. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.
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