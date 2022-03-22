Экстренная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине состоится 23 марта [ Редактировать ]
Экстренная специальная сессия Генассамблеи ООН по российскому вторжению в Украину будет возобновлена 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени.
В ходе спецсессии может пройти голосование по проектам гуманитарных резолюций. Изначально был подготовлен французско-мексиканский проект, в котором среди прочего Россию призывают прекратить вторжение.
Как сообщает AP, свой проект гуманитарной резолюции подготовила ЮАР, в нем не упоминается "военная операция". Африканская страна считает, что включение политических вопросов может заблокировать консенсус по помощи гражданскому населению.
Первая спецсессия Генассамблеи ООН прошла в начале марта. За резолюцию, призывающую Россию прекратить войну в Украине, проголосовал 141 член ассамблеи из 193, лишь 5 стран проголосовали против.
Решения Генассамблеи, в отличие от решений Совбеза, не могут предписывать принудительных мер в отношении государства-агрессора, однако имеют политическое значение.
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