Экстренная специальная сессия Генассамблеи ООН по российскому вторжению в Украину будет возобновлена 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени.

В ходе спецсессии может пройти голосование по проектам гуманитарных резолюций. Изначально был подготовлен французско-мексиканский проект, в котором среди прочего Россию призывают прекратить вторжение.

Как сообщает AP, свой проект гуманитарной резолюции подготовила ЮАР, в нем не упоминается "военная операция". Африканская страна считает, что включение политических вопросов может заблокировать консенсус по помощи гражданскому населению.

Первая спецсессия Генассамблеи ООН прошла в начале марта. За резолюцию, призывающую Россию прекратить войну в Украине, проголосовал 141 член ассамблеи из 193, лишь 5 стран проголосовали против.

Решения Генассамблеи, в отличие от решений Совбеза, не могут предписывать принудительных мер в отношении государства-агрессора, однако имеют политическое значение.