США готовы принять 100 тысяч беженцев с Украины [ Редактировать ]
США намерены принять до 100 тыс. беженцев с Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Преимущество будет у тех, чьи родственники уже проживают в США, а также у детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, журналистов, представителей ЛГБТ+ и общественных активистов.
Украинские беженцы смогут прибыть в США по семейным визам или по программе для беженцев. Украинцы также смогут въехать по специальному разрешению (humanitarian parole), позволяющему любому иностранцу попасть в США даже в тех случаях, когда у него нет прав на получение визы.
США дополнительно выделят $1 млрд на гуманитарную помощь для пострадавших от конфликта украинцев. Финансирование будет направлено на обеспечение людей продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и другие формы помощи.
По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули 3 626 546 человек. По информации ЮНИСЕФ, за месяц вторжения беженцами стали около 4,3 млн украинских детей, то есть больше половины детского населения страны (7,5 млн).
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