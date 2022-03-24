США намерены принять до 100 тыс. беженцев с Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Преимущество будет у тех, чьи родственники уже проживают в США, а также у детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, журналистов, представителей ЛГБТ+ и общественных активистов.

Украинские беженцы смогут прибыть в США по семейным визам или по программе для беженцев. Украинцы также смогут въехать по специальному разрешению (humanitarian parole), позволяющему любому иностранцу попасть в США даже в тех случаях, когда у него нет прав на получение визы.

Читайте также Канада примет всех беженцев из Украины и разрешит остаться на три года

США дополнительно выделят $1 млрд на гуманитарную помощь для пострадавших от конфликта украинцев. Финансирование будет направлено на обеспечение людей продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и другие формы помощи.

По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули 3 626 546 человек. По информации ЮНИСЕФ, за месяц вторжения беженцами стали около 4,3 млн украинских детей, то есть больше половины детского населения страны (7,5 млн).