Канада примет всех беженцев из Украины и разрешит остаться на три года [ Редактировать ]
Беженцы из Украины могут получить визы в Канаду в ускоренном режиме и оставаться в стране до трех лет. Об этом сообщил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер в интервью Globalnews.
Программа помощи украинским беженцам нацелена на то, чтобы обеспечить убежищем неограниченное количество граждан Украины, спасающимся от российской агрессии.
Система помощи украинским беженцам опирается на туристические возможности Канады - страна может принять более 2 млн туристов в год.
Также Оттава ослабила требования для получения специальной гостевой визы. Гражданам Украины не придется платить визовый сбор и проходить тест на знание языка. Все, что потребуется, - заполнить форму и предоставить биометрические данные.
По данным Агентства пограничных служб Канады, в период с 21 февраля по 13 марта в страну въехали 3368 граждан Украины. Из них 2515 человек прибыли по воздуху.
По данным ООН, с начала российского вторжения Украину покинуло как минимум 3 млн человек.
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