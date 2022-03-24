Верховная Рада Украины на заседании 24 марта проголосовала за отмену таможенных сборов и НДС со всего импорта, который ввозится предприятиями. Теперь он будет считаться гуманитарной помощью.

Также закон освобождает от таможенных платежей ввозимые гражданами транспортные средства.

Кроме того, законопроект предполагает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без представления таможенникам разрешительных документов.

Закон также предусматривает: