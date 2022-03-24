Рада отменила все пошлины и НДС на импорт [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины на заседании 24 марта проголосовала за отмену таможенных сборов и НДС со всего импорта, который ввозится предприятиями. Теперь он будет считаться гуманитарной помощью.
Также закон освобождает от таможенных платежей ввозимые гражданами транспортные средства.
Кроме того, законопроект предполагает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без представления таможенникам разрешительных документов.
Закон также предусматривает:
- продление с трех до шести месяцев срока, в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
- освобождения от НДС сделки по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
- освобождения от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.
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