Жителей Киева призывают плотно закрыть окна из-за пожара в Киевской области. Об этом сообщает КГГА.

Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах. Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Специалисты также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если появилась одышка и кашель, столичные власти советуют обратиться к врачу.