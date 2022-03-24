Киевлян просят плотно закрыть окна из-за пожара в области [ Редактировать ]
Жителей Киева призывают плотно закрыть окна из-за пожара в Киевской области. Об этом сообщает КГГА.
Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.
Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
Специалисты также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Если появилась одышка и кашель, столичные власти советуют обратиться к врачу.
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