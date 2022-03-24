В Киевской области прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В Киевской области прогремел мощный взрыв. Предположительно, оккупанты взорвали одно из крупных топливных хранилищ.
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