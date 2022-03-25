Змінив ракетку на автомат. Світова зірка тенісу, українець Сергій Стаховський боронить Київ у лавах Тероборони.

Для цього сперціально повернувся з-за кордону. Каже, інакше не вчинити не міг. І, як виявилося, таку позицію має чимало українських спортсменів.

Хто які війська обрав - далі розкажуть наші кореспонденти.