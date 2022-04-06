Володимир Жириновський таки помер [ Редагувати ]
У віці 75 років помер лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський. Про це повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Політик з 2 лютого перебував на лікуванні у Центральній клінічній лікарні Москви, куди його госпіталізували із коронавірусом.
20 березня ЗМІ писали про погіршення стану здоров’я політика. Зокрема, повідомлялося, що лікарі повторно ввели його у стан медикаментозної коми через сепсис. Проте у ЛДПР цю інформацію заперечували.
25 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Жириновський помер, однак її спростували.
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