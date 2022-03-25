Разговоры о том, что у России заканчиваются ракеты, не отвечают действительности - ВСУ [ Редактировать ]
В пятницу, 25 марта, бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что слухи, что у россии заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам.
Он указал, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.
Я смело уже могу заявить - он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено 3 танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожено.
Также он отметил, что у ВСУ есть информация, что россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.
Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие.
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