В пятницу, 25 марта, бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что слухи, что у россии заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам.

Он указал, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

Я смело уже могу заявить - он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено 3 танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожено.

Также он отметил, что у ВСУ есть информация, что россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.