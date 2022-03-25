Киберспортивная организация Team Spirit заявила, что покидают Россию из-за войны в Украине. Команда перебрасывает своих сотрудников и команды в Белград, Сербия.

Team Spirit упомянули, что текущие события вынудили их отказаться от планов по расширению своей деятельности в москве. Вместо этого они перенесли свой офис в другую страну.

Это та самая команда, которую путин лично поздравлял с победой на The International-2021. Пропаганда называла ее даже "гордостью россии".

Большинство игроков в киберспортивных командах Spirit — русские. В команде по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive пять российских игроков и один российский тренер. Единственный игрок и стример по Hearthstone, подписавший контракт с организацией, — россиянин. А в команде по Dota 2, выигравшей последний выпуск The International, три россиянина и два украинца.

Team Spirit выпустила свое официальное заявление после релокации. В первоначальном заявлении не упоминалась агрессия россии против Украины. Но позже организация заявила, что "не боится использовать слово "война".

"Доступность киберспорта всегда была его уникальной чертой. Где бы вы ни жили, чем бы ни занимались, во что бы ни верили, двери в киберспорт всегда были для вас открыты. Однако все меняется. И одно из этих изменений — текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники. Учитывая обстоятельства, как практические, так и этические, решение о переезде нам кажется единственно правильным", — говорится в заявлении Team Spirit.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на россии заблокировали доступ к украинскому сайту с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2.

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