В россии заблокировали доступ к сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 [ Редактировать ]
После блокировки Instagram и Google News "Роскомнадзор" запретил доступ к сайту студии GSC Game World, которые разрабатывают игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Российские пользователи жалуются на недоступность ресурса на территории страны.
Сайт внесли в реестр запрещенных ресурсов на территории страны. Доступ к нему ограничен по решению Генпрокуратуры.
Сам сайт открыто поддерживает защитников Украины и собирает пожертвование на нужды ВСУ. Видимо, это стало причиной блокировки.
Стоит также отметить, что после начала агрессии россии против Украины S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, наряду с другими играми серии, запретили продавать в Steam для российских игроков.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли секретное послание от Тараса Шевченко.
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