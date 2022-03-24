После блокировки Instagram и Google News "Роскомнадзор" запретил доступ к сайту студии GSC Game World, которые разрабатывают игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Российские пользователи жалуются на недоступность ресурса на территории страны.

Сайт внесли в реестр запрещенных ресурсов на территории страны. Доступ к нему ограничен по решению Генпрокуратуры.

Сам сайт открыто поддерживает защитников Украины и собирает пожертвование на нужды ВСУ. Видимо, это стало причиной блокировки.

Стоит также отметить, что после начала агрессии россии против Украины S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, наряду с другими играми серии, запретили продавать в Steam для российских игроков.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли секретное послание от Тараса Шевченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.