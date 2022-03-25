Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину - Пентагон [ Редактировать ]
В Пентагоне заявили, что Россия начала переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления. Однако точное количество представитель оборонного ведомства не назвал.
В интервью CNN высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Россия начал переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления.
"США видели перемещение некоторого количества войск из Грузии", - сказал журналистам представитель оборонного ведомства, добавив, что Пентагон не может назвать количество войск, которые перебрасывает Москва.
Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.
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