В Пентагоне заявили, что Россия начала переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления. Однако точное количество представитель оборонного ведомства не назвал.

В интервью CNN высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Россия начал переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления.

"США видели перемещение некоторого количества войск из Грузии", - сказал журналистам представитель оборонного ведомства, добавив, что Пентагон не может назвать количество войск, которые перебрасывает Москва.

Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.