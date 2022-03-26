Макрон хочет провести эвакуацию из Мариуполя совместно с Турцией и Грецией [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя.
Об этом сообщает BfmTv.
В частности, Макрон анонсировал масштабную гуманитарную операцию по эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь.
Также глава государства заявил, что по инициативе Франции состоится гуманитарная операция с Грецией и Турцией по эвакуации населения Мариуполя.
Кроме того, он добавил, что должен поднять этот вопрос перед путиным.
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