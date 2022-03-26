"Более 60% белорусских солдат не хотят воевать против Украины" – Арестович [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко пока удачно избегает втягивания армии Беларуси в войну против Украины, к чему его пытается склонить российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", комментируя возможную угрозу Украине со стороны Беларуси.
Он отметил, что участвовать в войне на стороне россии не хочет большая часть белорусской армии.
"Никакая страна не смогла бы отправить своих солдат выполнять какие-то задачи в таком моральном состоянии, как сейчас белорусские военные", - сказал он.
Есть данные с белорусской стороны, что более 60% солдат и офицеров крайне негативно относятся к возможности выполнения задания на территории Украины. Ни одно государство мира, даже абсолютно тоталитарное, не может отправить свои войска в таком моральном состоянии выполнять какие-то задачи.
Также Арестович отметил, что Украина пока что не видит непосредственных признаков того, что Беларусь готовится ввести на наши территории свои войска.
Я даю 20%, 15% вероятности, что до этого дойдет. Пока мы видим плановые учения белорусской стороны, плановую ротацию на нашей границе. Никаких непосредственных признаков подготовки белорусской армии к применению на территории Украины пока не видно.
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