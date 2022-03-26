"Коли країни Європи відмовляться від російської нафти й газу": Зеленський зробив заяву [ Редактировать ]
В суботу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу.
Коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу – питання часу. Відповідальні держави, зокрема Держава Катар, – це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена.
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