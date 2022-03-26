В Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке [ Редактировать ]
В Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщило британское издание CNN, корреспондент которого лично посетил детскую поликлинику в Украине.
Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка.
Сейчас ребенок находится в больнице и идет на поправку.
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