Байден выступил в Варшаве во время бомбежек Львова: главные тезисы [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден приехал в Польшу - он встретился с украинскими беженцами и выступил в Варшаве.
Президент США назвал Варшаву "символом свободы" и выразил поддержку Польше. Также он отметил, что Украина находится на первой линии борьбы за демократию и назвал украинцев героями.
Глава Белого дома подчеркнул - война России против Украины является стратегическим провалом Кремля.
Что сказал Байден
- Ситуация не будет решена через несколько дней или месяцев. Надо подготовиться к долговременной борьбе.
- Украина храбро осуществляет сопротивление в борьбе за демократию, за верховенство права, свободу слова, право на ассоциацию, свободу прессы и т.д.
- Россия в себе подавила демократию, и сейчас пытается это сделать в других местах.
- Путин не заинтересован в каких-либо переговорах, а мы не заинтересованы в войне.
- Рубль вследствие санкций превратился в пепел. Экономика России практически упала на половину. Именно Путина нужно считать виновным в этом.
- Страны НАТО - одно целое, поэтому Путин не должен даже думать атаковать их.
- США будут выделять средства на гуманитарную помощь Украине.
- Эта война уже стала стратегическим провалом России.
- Россия возвращается в Советский Союз.
- Путин может и должен закончить эту войну. Он не может оставаться у власти.
- Украина никогда не может оставаться победой для России.
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