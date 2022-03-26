В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден приехал в Польшу - он встретился с украинскими беженцами и выступил в Варшаве.

Президент США назвал Варшаву "символом свободы" и выразил поддержку Польше. Также он отметил, что Украина находится на первой линии борьбы за демократию и назвал украинцев героями.



Глава Белого дома подчеркнул - война России против Украины является стратегическим провалом Кремля.

Что сказал Байден