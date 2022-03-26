Вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

В частности, теперь для их ввоза нужна только декларация.

Кроме того, также упрощен ввоз таких товаров:

пластин для бронежилетов;

переносных радиостанций не гражданского назначения;

БПЛА и квадрокоптеров не гражданского назначения;

биноклей, оптических труб и монокуляров не гражданского назначения;

коллиматорных и оптических прицелов не гражданского назначения;

тепловизоров и приборов ночного видения.

Отмечается, что для их ввоза требуется лишь гарантийное письмо конечного пользователя.