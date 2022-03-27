Оккупанты перегруппировываются для блокады Киева на юго-западном направлении - Генштаб [ Редактировать ]
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Российские оккупанты пытаются перестроиться и заблокировать Киев с юго-западного направления.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Осуществлял огневое воздействие на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и в Киеве.
По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевоенной армии Восточного военного округа, которые понесли значительные потери в ходе ведения наступательных действий.
Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Беларуси для принятия мер по восстановлению боеспособности.
"Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупанты возобновят действия по блокированию Киева с юго-западного направления", - отмечают в Генштабе.
На Северском направлении противник силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не проводил. Продолжал обстрелы жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.
По направлению на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное укрепление позиций.
По результатам боевых действий в районах Лукьяновки и Рудницкого подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район сел Пески и Новая Басань.
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