ВСУ уничтожили колонну оккупантов и захватили технику [ Редактировать ]
Бойцы оперативного командования "Север" уничтожили колонну оккупантов и захватили два вражеских грузовика "Урал" модели "Торнадо-У". Об этом сообщает Оперативное командование "Север"
Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ рф, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.
Помимо получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны российских войск.
Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов.
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