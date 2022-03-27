Бойцы оперативного командования "Север" уничтожили колонну оккупантов и захватили два вражеских грузовика "Урал" модели "Торнадо-У". Об этом сообщает Оперативное командование "Север"

Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ рф, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.

Помимо получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны российских войск.