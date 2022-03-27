Роскомнадзор запрещает российским СМИ публиковать интервью Зеленского [ Редактировать ]
Роскомнадзор требует от российских СМИ отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает роскомнадзор
В организации констатировали, что ряд российских средств массовой информации взяли интервью у Зеленского. Среди них, отмечают в роскомнадзоре, есть "иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента".
Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".
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