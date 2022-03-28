"Они боятся России". Зеленский раскритиковал Макрона [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию относительно войны россии против Украины. По его мнению, такие действия французских властей обусловлены тем, что они "боятся россии".
Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist.
Кроме того, по словам президента, Германия пытается найти баланс между россией и Украиной.
"У них есть давние отношения с россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали достаточно", - пояснил Зеленский.
На вопрос журналиста, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон не желают поставить Украине танки, чтобы помочь стране победить агрессора он ответил: "Они боятся россии. Вот и все".
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