В результате полномасштабной войны россии сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина, составляет 564,9 млрд долларов.

Об этом сообщает первый вице-премьер, министр экономики Юлии Свириденко в Facebook.

По ее словам, в настоящее время структура потерь следующая:

119 млрд долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тысяч км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты).

112 млрд долларов – потери ВВП в 2022 году.

90,5 млрд долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).

80 млрд долларов – потери предприятий и организаций.

54 млрд долларов – потери прямых инвестиций в украинскую экономику.

48 млрд долларов – потери государственного бюджета.

"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", - подчеркнула Свириденко.