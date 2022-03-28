Украина потеряла 565 млрд долларов из-за войны россии [ Редактировать ]
В результате полномасштабной войны россии сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина, составляет 564,9 млрд долларов.
Об этом сообщает первый вице-премьер, министр экономики Юлии Свириденко в Facebook.
По ее словам, в настоящее время структура потерь следующая:
- 119 млрд долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тысяч км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты).
- 112 млрд долларов – потери ВВП в 2022 году.
- 90,5 млрд долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).
- 80 млрд долларов – потери предприятий и организаций.
- 54 млрд долларов – потери прямых инвестиций в украинскую экономику.
- 48 млрд долларов – потери государственного бюджета.
"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", - подчеркнула Свириденко.
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