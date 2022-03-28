На других переговорах української та російської делегації в Білорусі троє людей мали симптоми хімічного отруєння, серед них російський олігарх Роман Абрамович. Про це повідомляє Wall Street Journal і розслідувачі групи Bellingcat.

За даними джерел WSJ, у двох членів української делегації та у російського мільярдера Абрамовича 4 березня з’явилися симптоми хімічного отруєння - сильна сльозоточивість, набряк очей та лущення шкіри. Наразі всі вони почуваються добре.

Співрозмовники журналістів заявили, що спочатку постраждалі подумали, що їх отруїли агенти російських спецслужб, які є прихильниками продовження війни. У виданні зауважують, що Абрамович у той час відвідував низку майданчиків: Стамбул, Львів, Київ, Москву та Біловезьку Пущу в Білорусі.

Одним із двох членів української делегації був народний депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров. 28 березня з ЗМІ з'явилася інформація, що його було отруєно, однак сам політик це спростував і запевнив, що буде на переговорах у Стамбулі 29-30 березня.