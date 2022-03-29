Окупанти вбили в Ірпені відомого українського боксера та дитячого тренера [ Редактировать ]
Російські загарбники вбили в Ірпені відомого у минулому українського боксера та дитячого тренера Олексія Джунковського. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
Трагедія сталася 28 березня.
За даними джерела, Олексій Джунковський загинув у боксерській залі під час "спілкування" з російськими військовими.
Тренер розстріляли на місці.
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