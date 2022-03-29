У російській делегації на переговорах у Стамбулі заявили, що росія не проти вступу України до ЄС. Про це заявив помічник президента та голова російської делегації Владімір Мединський.

Зі свого боку, російська федерація не заперечує проти прагнення України вступити до Європейського союзу.

Також Мединський заявив, що пропозиції України щодо гарантій безпеки не поширюються на територію Криму та Донбасу, але, за його словами, Україна має відмовитися від прагнення повернути ці території військовим шляхом.