"Втрати немаленькі". У Зеленського пояснили, чому не називають кількість загиблих військових [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У ході війни росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців. Але не розкриватиме їх точну цифру до кінця самої війни. Про це повідомляє в інтерв'ю радник глави Офісу президента Олексій Арестович для ВВС Україна.
Зокрема, він пояснив, чому Україна майже не називає втрати особового складу у війні проти росії.
"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Бо жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - наголосив Арестович.
При цьому, за його словами, називаючи свої втрати, російська сторона бреше.
"Так вони ж брешуть, у 10 разів занижуючи ці цифри. Брехати і ми можемо. Ми лише першого дня сказали кількість жертв після авіанальотів. Слід повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 людей загинули. А далі - це військова таємниця. Це просто самогубство - розкривати такі дані під час війни. Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - наголосив Арестович.
Він додав, що Україна зазнає втрат, і вони немаленькі.
"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - зазначив він.
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