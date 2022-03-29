Макрон відмовив путіну в оплаті за газ рублями [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із російським колегою Володимиром Путіним нові вимоги рф щодо розрахунків за блакитне паливо.
Про це повідомляє офіційний сайт Єлисейського палацу.
Розмова двох лідерів тривала близько години. Окрім війни в Україні, Макрон і путін обговорили і двосторонні взаємини.
Вони, зокрема, торкнулися теми запропонованого росією переходу до оплати за постачання російського газу до Європи в рублях. Макрон заявив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.
Натомість у Кремлі відзначили, що президенти обмінялися думками шодо рішення рф про оплату за газ. Макрон і Путін домовилися підтримувати контакти й надалі.
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