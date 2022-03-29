Байден відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Сполучених Штатів Джо Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині.
Про це повідомляє CNN.
Американський президент наразі не бачить підстав для зміни політики США. Байден прагне перевірити відданість Росії мирним ініціативам.
"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та далі забезпечуватимемо українських військових оборонними засобами", – заявив господар Білого дому.
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